Число пострадавших из-за атаки ВСУ на Белгородскую область увеличилось

Из-за атаки ВСУ в Белгородской области пострадали четыре сотрудника МЧС.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Число пострадавших сотрудников МЧС в результате атаки ВСУ на белгородский поселок Ракитное увеличилось до четырех, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее в понедельник Гладков сообщал, что в результате очередных целенаправленных ударов ВСУ пострадали пять мирных жителей, в том числе сотрудник МЧС. По его словам, пожарный расчет прибыл на место ЧП и начал тушить пожар, в это время еще один беспилотник совершил атаку на дом, вследствие чего сотрудник МЧС получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения головы.

«Количество пострадавших сотрудников МЧС в результате атаки беспилотника ВСУ в поселке Ракитное увеличилось до четырех человек», — написал Гладков в Telegram-канале.

Кроме того, в Шебекинском округе в результате атаки БПЛА пострадали еще два человека.

«В Шебекинском округе, в селе Нежеголь, дрон атаковал автомобиль. Пострадавших бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины диагностировали баротравму, у женщины, которая в момент атаки находилась рядом с машиной, — слепое осколочное ранение и перелом ноги», — добавил Гладков.

