Небензя заявил о приоритете внешних войн для Киева над миром в своей стране

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что для киевских властей участие в любых внешних конфликтах сегодня важнее, чем поиск путей к миру внутри собственной страны. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

«Очевидно, что для Киева сегодня важнее быть вовлечённым в любую войну, чем искать пути к миру у себя дома», — отметил дипломат.

Заседание Совбеза, в ходе которого прозвучало это заявление, было посвящено ситуации на Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и продолжает исходить из этого в своей позиции. Захарова также заявила, что Западная Европа действует не в русле уважения суверенитета других государств, а прильнула к американским демократам. Она отметила, что киевский режим остаётся в их повестке, хотя они не могут не видеть происходящее вокруг Украины. Дипломат добавила, что действия Владимира Зеленского уже перешли к международному терроризму и совершению терактов, что является совершенно возмутительным.

