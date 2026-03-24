«Очевидно, что для Киева сегодня важнее быть вовлечённым в любую войну, чем искать пути к миру у себя дома», — отметил дипломат.
Заседание Совбеза, в ходе которого прозвучало это заявление, было посвящено ситуации на Украине.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине и продолжает исходить из этого в своей позиции. Захарова также заявила, что Западная Европа действует не в русле уважения суверенитета других государств, а прильнула к американским демократам. Она отметила, что киевский режим остаётся в их повестке, хотя они не могут не видеть происходящее вокруг Украины. Дипломат добавила, что действия Владимира Зеленского уже перешли к международному терроризму и совершению терактов, что является совершенно возмутительным.
