Собянин: средства ПВО уничтожили три БПЛА, летевших на Москву

Российские средства ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В своём Telegram-канале он уточнил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково ввели временные ограничения на полёты.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше