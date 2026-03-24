NYT: США изучают возможность задействовать десант в операции против Ирана

По их данным, на Ближнем Востоке может быть дислоцировано крупное подразделение 82-й воздушно-десантной дивизии США. Военнослужащих могут задействовать для захвата острова Харк, но решение об их переброске в регион не принято, отмечает издание.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Как написал 23 марта президент США Дональд Трамп в Truth Social, Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней провели «очень хорошие и продуктивные переговоры» о прекращении боевых действий. По его словам, консультации «продолжатся в течение недели». Якобы в связи с этим глава администрации США распорядился на пять дней отложить возможное нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана.
Между тем официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил информационному агентству IRNA, что Тегеран не проводил никаких переговоров с Вашингтоном, но изложил свою позицию посредникам.