Гатилов: Британия и Франция должны подключиться к переговорам по стабильности

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Россия считает, что Великобритании и Франции как союзники США, обладающие существенным ядерным потенциалом, должны будут подключиться к многосторонним переговорам по стратегической стабильности. Об этом заявил «Известиям» постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
«В правоте нашего подхода нас укрепляют планы этих стран по количественному увеличению национальных ядерных арсеналов, а также намерения Парижа расширить европейскую географию применения практики “совместных ядерных миссий” и “расширенного ядерного сдерживания”. Для запуска диалога в двустороннем или многостороннем формате требуются должные военно-политические и стратегические условия. Таковых пока нет», — указал он.
Гатилов также прокомментировал тот факт, что Франция расширяет географию применения концепции «совместных ядерных миссий» — в дополнение к уже существующей в рамках НАТО практике таких мероприятий с опорой на ядерное оружие США. «Все эти действия идут в русле планомерного наращивания возможностей по реализации стратегии “совместного ядерного планирования” с целью предусмотреть скоординированный ядерный удар по общему противнику. Таковым “коллективный Запад”, не скрывая этого, рассматривает Российскую Федерацию. Более того, совершенно лицемерно использует мнимую российскую угрозу в качестве обоснования для своей враждебной политики», — отметил дипломат.