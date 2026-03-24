Средства ПВО отразили атаку ещё трёх летевших на Москву БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что три беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины, летевшие на Москву, были уничтожены российскими средствами ПВО.
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Так, число сбитых с вечера 23 марта на подлёте к Москве БПЛА достигло шести.
В аэропорту Внуково действуют временные ограничения на полёты.
