Саудовские силы ПВО перехватили пять БПЛА за час

Саудовские силы ПВО на востоке перехватили пять БПЛА за час.

Источник: © РИА Новости

ДОХА, 24 мар — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили за час пять беспилотников над Восточной провинцией, где расположены нефтяные месторождения и крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы, следует из сообщений министерства обороны королевства.

«Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили беспилотник в Восточной провинции», — говорится в сообщении минобороны в социальной сети Х, которое выпустило несколько аналогичных заявлений за час.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше