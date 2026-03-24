Экс-премьер Молдавии раскритиковал размещение военных США в Румынии

Тарлев: размещение военных США в Румынии грозит проблемами Молдавии.

КИШИНЕВ, 24 мар — РИА Новости. Размещение американского контингента в Румынии может вызвать проблемы у Молдавии, считает экс-премьер республики, депутат парламента от партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.

Парламент Румынии на совместном заседании обеих палат 11 марта утвердил предложение высшего совета национальной обороны (CSAT) о размещении на территории страны дополнительных американских военных подразделений и авиации. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил 16 марта, что Румыния станет соучастником конфликта, если предоставит базы Вашингтону для атак на Иран.

«Как гражданин Молдовы и политик Молдовы, для которой Румыния — сосед, считаю, что решение о привлечении военных баз других стран на территорию Румынии, тем более вовлечение в конфликт с Ираном, может вызвать вопросы», — сказал РИА Новости Тарлев.

По его мнению, после того, как в Иране заявили, что Украина может стать законной целью в связи с возможной готовностью украинских властей предоставить Израилю поддержку в области БПЛА, «могут быть и проблемы», в том числе у Румынии. «Мы не хотим этого. Мы хотим мира в Молдове, в регионе, имеются в виду наши соседи, в первую очередь Румыния и Украина. Мы хотим мир во всем мире. И мы за это будем бороться», — подчеркнул политик.

При этом Тарлев подчеркнул, что выражает свое мнение исключительно как житель Молдавии — соседнего с Румынией государства, не пытаясь вмешиваться в дела Румынии.

«Я не имею гражданства Румынии и не могу высказывать свое мнение о политическом решении румынских властей. Некоторые наши коллеги могут воспринимать это как вмешательство во внутреннюю политику. Мы не будем комментировать их решения. Есть граждане Румынии, и у них есть свое руководство, пусть они решают, как быть», — пояснил он.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

