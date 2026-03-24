Военную базу Сирии обстреляли из Ирака

Сирийские военные сообщили о ракетной атаке на одну из своих баз, расположенных на северо-востоке страны.
Как говорится в заявлении командования сирийской армии, которое приводит телеканал Al Ekhbariya, обстрелу подверглась военная база в районе населенного пункта Аль-Ярубия неподалеку от города Хасака.
По данным сирийских военных, пуски пяти ракет были произведены с территории Ирака — из окрестностей деревни Телль аль-Хава. О произошедшем были проинформированы иракские власти.
В ответ на это иракская армия приступила к поиску лиц, причастных к нападению.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше