СМИ: все больше украинок жалуются на объявление их в розыск как уклонистов

Издание прилагает сообщение в соцсетях от украинки, которая рассказала, что уже больше года является «военнообязанной не по своему желанию». По её словам, она не становилась добровольно на учёт и не имеет ни медицинского образования, ни военной кафедры, а про объявление себя в розыск узнала случайно. Женщина добавила, что обнаружила ещё более 20 девушек на учёте районного военкомата в Харькове с такой же ситуацией.