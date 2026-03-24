«Отложить все военные удары»: Трамп объявил о решении США отсрочить атаки на энергообъекты Ирана

Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты отложат удары по объектам энергетики в Иране в случае продуктивных контактов сторон. Как уточнил американский лидер, власти США не ведут переговоры с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Однако, по данным агентства Fars, иранские власти не контактировали с Трампом. В материале отмечается, что глава Белого дома «отступил» после того, как услышал, что «целями станут все электростанции» на Ближнем Востоке, связанные с американской стороной. В иранском МИД назвали решение США отложить удары по иранским энергообъектам попыткой сбить цены на энергоносители и выгадать время для реализации своих военных планов.
«Я поручил министерству войны отложить все военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней — если текущие встречи и дискуссии будут идти успешно», — написал Трамп в Truth Social.
Он также выступил с утверждением, что Соединённые Штаты и Иран за последние два дня провели «очень хорошие и продуктивные обсуждения относительно полного и абсолютного урегулирования» конфликта на Ближнем Востоке.
По версии Трампа, переговоры Соединённых Штатов и Ирана по решению разногласий продолжатся в течение текущей недели. Как уточнил позднее американский лидер, власти США не ведут переговоры с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи.
Впоследствии Трамп выступил ещё с рядом заявлений. В частности, он объявил, что, если США достигнут сделки с Ираном, они заберут его обогащённый уран в рамках возможного будущего соглашения. Кроме того, глава Белого дома считает, что договорённости с Тегераном должны исключать возможность возникновения новых конфликтов на Ближнем Востоке и появления у Тегерана ядерного оружия. Трамп пригрозил возобновить бомбардировки Ирана, если переговоры сторон не принесут результатов.
Глава Белого дома считает возможным вариант, при котором проход судов через Ормузский пролив будет совместно контролироваться США и Ираном.
Трамп заявил, что у сторон «есть реальная возможность заключить сделку», и он поставил бы на такое развитие событий, но гарантировать такой исход не может.
Глава Белого дома полагает, что Ормузский пролив может быть разблокирован в ближайшее время, если США и Иран смогут достичь договорённости.
Развитие событий.
Ранее президент США заявлял, что США нанесут удары по иранским электростанциям, если Тегеран не восстановит движение судов через Ормузский пролив. В настоящее время через пролив могут беспрепятственно проходить лишь некоторые корабли из стран, имеющих хорошие отношения с Ираном.
Как объявили в иранском МИД, решение США отложить удары по иранским энергообъектам является попыткой сбить цены на энергоносители. По версии внешнеполитического ведомства исламской республики, ещё одна причина таких действий США — это желание «выгадать время для реализации своих военных планов».
На фоне заявления Трампа об отсрочке ударов по иранским объектам мировые котировки на нефть продемонстрировали резкое падение в пределах 9—10%. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже отметки $100 за баррель.
Однако, по данным Fars, власти Ирана не контактировали с Трампом. Как отмечает агентство, Тегеран не имел ни прямых, ни опосредованных контактов с Вашингтоном. В материале утверждается, что глава Белого дома «отступил» после того, как услышал, что «целями станут все электростанции» на Ближнем Востоке, связанные с американской стороной.
Ответ Тегерана, позиция Москвы и прогнозы Запада.
После обещания Трампа уничтожить ряд электростанций Ирана Тегеран пригрозил США ответными мерами в случае атаки на объекты энергетики. Об этом 22 марта заявил представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари. По его словам, «вся инфраструктура, связанная с энергетикой, информационно-коммуникационными технологиями, опреснители, имеющие отношение к США и режиму в регионе, окажутся под ударом».
На следующий день Иран повторил, что решительно ответит США в случае атаки на энергоинфраструктуру. На этот раз об этом объявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как подчеркнул Аракчи, «в случае реализации подобных угроз ответ Ирана будет быстрым и решительным».
23 марта Корпус стражей Исламской революции сообщил об ударах по базам США на Ближнем Востоке и инфраструктуре ЦАХАЛ.
Как подчеркнули в Кремле, конфликт вокруг Ирана должен был перейти в дипломатическую плоскость «ещё вчера». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы считаем, что ситуация должна “ещё вчера” перейти в режим политико-дипломатического урегулирования», — отметил Песков.
Как пишет The Economist, американские власти могут направить развитие событий на Ближнем Востоке по четырём разным сценариям, но ни один из них не станет для Вашингтона выигрышным. Как отмечают обозреватели, у Трампа есть следующие опции: инициировать переговоры, вывести войска из региона, сохранить текущие темпы боевых действий или пойти на эскалацию. При этом, как подчёркивается в публикации, если Трамп «до сих пор не остановился на конкретном варианте — это потому, что хорошего среди них нет».