«Отложить все военные удары»: Трамп объявил о решении США отсрочить атаки на энергообъекты Ирана

Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты отложат удары по объектам энергетики в Иране в случае продуктивных контактов сторон. Как уточнил американский лидер, власти США не ведут переговоры с верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи. Однако, по данным агентства Fars, иранские власти не контактировали с Трампом. В материале отмечается, что глава Белого дома «отступил» после того, как услышал, что «целями станут все электростанции» на Ближнем Востоке, связанные с американской стороной. В иранском МИД назвали решение США отложить удары по иранским энергообъектам попыткой сбить цены на энергоносители и выгадать время для реализации своих военных планов.