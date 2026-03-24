Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число рейсов между Россией и ОАЭ сократилось в десять раз

РИА Новости: число рейсов между Россией и ОАЭ сократилось в десять раз.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Количество рейсов между городами России и ОАЭ на фоне конфликта на Ближнем Востоке сократилось почти в 10 раз, подсчитало РИА Новости на основе информации о выполненных рейсах.

Так, до начала конфликта на Ближнем Востоке российские и зарубежные авиакомпании выполняли более 660 рейсов в неделю между ОАЭ и городами России — Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Новосибирском и другими. За неделю с 16 по 22 марта перевозчики выполнили лишь 67 полетов, большая часть из них — рейсы между Москвой и Дубаем, а также Москвой и Абу-Даби.

Полеты между Россией и ОАЭ выполняют авиакомпании Emirates, flydubai, Etihad. Также несколько рейсов в начале недели выполнили «Уральские авиалинии».

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Ряд стран закрыли или ограничили движение в своем воздушном пространстве в связи с обострением ситуации.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
