Ученый оценил, сколько военных США нужно для сухопутной операции в Иране

РИА Новости: США нужно 400 тысяч военных для сухопутной операции в Иране.

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. США для проведения полномасштабной сухопутной операции против Ирана придется задействовать не менее 400 тысяч военнослужащих с огромным количеством техники, таким мнением поделился с РИА Новости специалист по Ирану, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН, профессор Владимир Сажин.

По его словам, президенту США Дональду Трампу нужна быстрая и «победоносная» война в Иране, потому что 3 ноября 2026 года запланированы промежуточные выборы в палату представителей США и сенат, их итоги могут серьезно повлиять на судьбу самого Трампа и всей Республиканской партии. Поэтому Трамп нуждается в «победоносной» войне, чтобы показать в конгрессе перед выборами свои достижения, отметил он. В свою очередь, Иран — это 93 миллиона человек, и, соответственно, большие вооруженные силы, а также другие многочисленные военные группировки, отметил аналитик.

«И в этой связи для того, чтобы вести сухопутную операцию в Иране, американцам придется отправить не менее 400 тысяч, а может и 500 тысяч военнослужащих армии с огромным количеством боевой техники, которым придётся воевать в труднейших климатических и географических условиях в обстановке мощной тотальной обороны», — подчеркнул Сажин.

Он добавил, что такие цифры говорят о невозможности проведения сухопутной крупномасштабной военной операции против Ирана, потому что подобные действия обернутся для США большими потерями среди военнослужащих.

«С такими потерями администрация Трампа и все республиканцы будут невыгодно смотреться на ноябрьских промежуточных выборах. Да и не только на выборах, а в глазах каждого американца сегодня, завтра и всегда», — добавил эксперт.

Сажин заключил, что полномасштабной сухопутной операции Соединенных Штатов в Иране не будет, но определенные краткосрочные десантные операции для решения каких-то конкретных задач возможны.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше