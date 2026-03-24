Ученый оценил, сколько военных США нужно для сухопутной операции в Иране

По его словам, президенту США Дональду Трампу нужна быстрая и «победоносная» война в Иране, потому что 3 ноября 2026 года запланированы промежуточные выборы в палату представителей США и сенат, их итоги могут серьезно повлиять на судьбу самого Трампа и всей Республиканской партии. Поэтому Трамп нуждается в «победоносной» войне, чтобы показать в конгрессе перед выборами свои достижения, отметил он. В свою очередь, Иран — это 93 миллиона человек, и, соответственно, большие вооруженные силы, а также другие многочисленные военные группировки, отметил аналитик.