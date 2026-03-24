Президент Колумбии Петро сообщил о спасении 77 военных после крушения самолета

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил о последствиях крушения военно-транспортного самолета Hercules C-130, принадлежащего Военно-воздушным силам страны.
По его словам, в результате происшествия 77 военнослужащих удалось спасти и доставить в медицинские учреждения. Один человек погиб. При этом глава государства отметил, что власти ожидают официального подтверждения данных о судьбе еще 43 человек, находившихся на борту.
Напомним, командующий ВВС Колумбии Карлос Сильва Руэда информировал, что на борту упавшего воздушного судна находились 114 пассажиров и 11 членов экипажа.
