Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством

СЕУЛ, 24 мар — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва официально объявил Южную Корею враждебным государством, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: AP 2024

«В особенности мы будем рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство, полностью отвергать и игнорировать ее самыми ясными словами и действиями», — заявил Ким Чен Ын.

