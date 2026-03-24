Киев вскоре столкнётся с новыми условиями урегулирования украинского конфликта, так как не готов к дипломатии. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
На заседании Совбеза всемирной организации он подчеркнул, что президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал, что Москва привержена переговорному решению и достижению целей СВО дипломатическими методами.
«Но поскольку киевский режим к этому не готов и… собирается продолжать воевать любой ценой, ему уже вскоре придётся столкнуться с новыми условиями урегулирования», — сказал Небензя.
Кроме того, дипломат отметил, что страны Европы отчаянно пытаются заткнуть рты всем, кто доносит правду о ситуации на Украине.