Небензя озвучил число мирных россиян, пострадавших от атак ВСУ

По его словам, значительный ущерб нанесён гражданской инфраструктуре. Он отметил разрушения социальных, образовательных и медицинских объектов, а также число погибших в Белгородской области.
«В общей сложности с февраля 2022 года минимум 27,5 тысяч мирных жителей России пострадали от атак ВСУ», — говорится в сообщении.
Небензя добавил, что только в Белгородской области разрушены сотни объектов, включая школы и медучреждения. По его данным, в регионе погибли 467 человек, среди них 23 ребёнка.
Он также сообщил, что в период с 9 по 15 марта от обстрелов пострадали 239 мирных жителей. Из них 202 человека получили ранения, в том числе дети, 37 человек погибли. За этот период по гражданским объектам выпустили около 3,5 тысячи боеприпасов.
Ранее Василий Небензя заявил о росте числа атак беспилотников по российским регионам. По его словам, фиксируется беспрецедентное количество ударов с применением БПЛА, в том числе по Москве и Московской области. Дипломат отметил, что атаки затрагивают гражданскую инфраструктуру. Российская сторона регулярно поднимает этот вопрос на международных площадках.
