Ким Чен Ын: КНДР никогда не откажется от статуса ядерной державы

СЕУЛ, 24 мар — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва пообещал, что страна никогда не откажется от статуса ядерной державы, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Правительство республики будет и впредь неуклонно укреплять статус ядерного государства как абсолютно необратимый и в наступательном порядке разворачивать борьбу против противостоящих нам сил, чтобы сокрушить все их антиреспубликанские провокационные действия», — заявил Ким Чен Ын.
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.