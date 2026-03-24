«Шпионят друг за другом»: Захарова о лицемерии ЕС после прослушки Сийярто

Захарова: прослушка Сийярто раскрыла псевдоединство ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Прослушка мобильного телефона министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто продемонстрировала европейское «псевдоединство». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вы знаете, это же их [ЕС] визитная карточка: на словах они все союзники и у них это самое пресловутое псевдоединство, а на самом деле они все друг за другом шпионят, прослушивают, потом еще и шантажируют и так далее», — сказала дипломат в интервью ТАСС.

Захарова отметила, что Венгрия выделяется на фоне других стран ЕС, поскольку ее руководство последовательно заявляет о защите национальных интересов.

По словам Сийярто, причастный к прослушке его телефона журналист Сабольча Пани имеет связи с проукраинской оппозицией.

Ранее сети была опубликована аудиозапись с участием журналиста. На ней Пани признался, что передавал личные телефонные номера Сийярто иностранным спецслужбам.

Премьер-министр Виктор Орбан назвал произошедшее «тяжелой атакой на Венгрию» и поручил Министерству юстиции начать расследование.

Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью.
