«Шпионят друг за другом»: Захарова о лицемерии ЕС после прослушки Сийярто

Прослушка мобильного телефона министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто продемонстрировала европейское «псевдоединство». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вы знаете, это же их [ЕС] визитная карточка: на словах они все союзники и у них это самое пресловутое псевдоединство, а на самом деле они все друг за другом шпионят, прослушивают, потом еще и шантажируют и так далее», — сказала дипломат в интервью ТАСС.
Захарова отметила, что Венгрия выделяется на фоне других стран ЕС, поскольку ее руководство последовательно заявляет о защите национальных интересов.
По словам Сийярто, причастный к прослушке его телефона журналист Сабольча Пани имеет связи с проукраинской оппозицией.
Ранее сети была опубликована аудиозапись с участием журналиста. На ней Пани признался, что передавал личные телефонные номера Сийярто иностранным спецслужбам.
Премьер-министр Виктор Орбан назвал произошедшее «тяжелой атакой на Венгрию» и поручил Министерству юстиции начать расследование.