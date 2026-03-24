Пожар начался после взрыва в жилом доме в Севастополе

В Севастополе после взрыва в жилом доме произошёл пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что после инцидента загорелись несколько квартир. Сейчас пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорание, пишет РИА Новости.

Также специалисты разбирают завалы и проводят поиск пострадавших. Других подробностей о происшествии пока не приводится.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что взрыв прогремел в одном из жилых домов Севастополя, пострадали четыре человека.