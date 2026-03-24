Руководство Украины предпочитает участие во внешних конфликтах, нежели урегулирование ситуации внутри страны. Об этом в понедельник, 23 марта, высказался постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
— Для Киева важнее быть вовлеченным в любую войну, чем искать пути к миру у себя дома, — заявил на заседании Совета безопасности ООН по Украине.
Также дипломат отметил, что украинский президент Владимир Зеленский вместо заботы об интересах своего народа пытается продемонстрировать свою ценность западным партнерам, передает РИА Новости.
— Вместо того, чтобы заботиться о своей стране и народе, Зеленский пытается любой ценой напомнить о своей полезности западным кураторам, — подчеркнул Небензя.
Он добавил, что террористические действия, которые осуществляют украинские власти, не только не прекращаются, но и становятся более интенсивными.
21 марта Владимир Зеленский сообщил, что встреча украинской и американской делегаций в Майами состоялась, а переговоры продолжатся 22 марта.