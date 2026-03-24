В Аргентине ребенка в последний момент вытащили из-под колес поезда

Съемка велась из кабины машиниста. Поезд на скорости двигается по путям. Машинист не переставая сигналит. Видно, как полицейский бежит к небольшому строению у самых путей: там прямо на железнодорожном полотне стоит маленький ребенок. Полицейский в последний момент хватает малыша и вытаскивает с путей. Поезд почти наезжает на обоих.