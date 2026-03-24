В Аргентине ребенка в последний момент вытащили из-под колес поезда

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мар — РИА Новости. Полицейский в аргентинской провинции Кордова спас трехлетнего ребенка, в последний момент вытащив его из-под колес поезда, видео произошедшего активно распространяется в соцсетях.
Съемка велась из кабины машиниста. Поезд на скорости двигается по путям. Машинист не переставая сигналит. Видно, как полицейский бежит к небольшому строению у самых путей: там прямо на железнодорожном полотне стоит маленький ребенок. Полицейский в последний момент хватает малыша и вытаскивает с путей. Поезд почти наезжает на обоих.
Грузовой поезд, состоящий из 29 вагонов, следовал в районе городка Вилья-лос-Гальпонес, сообщил телеканал TN. Как выяснилось, ребенок по недосмотру матери прилично отдалился от дома и оказался на путях.