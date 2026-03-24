CNN: при крушении самолёта ВВС Колумбии погибли восемь человек, ещё 83 ранены

По меньшей мере восемь человек погибли, ещё 83 получили ранения в результате крушения самолёта ВВС Колумбии в Пуэрто-Легисамо, пишет CNN.
Уточняется, что причина крушения пока не установлена.
Ранее сообщалось, что самолёт Hercules ВВС Колумбии, на котором находились более 100 военных, потерпел крушение. Министр обороны Педро Санчес подтвердил, что авария произошла, когда Hercules ВВС Колумбии взлетал на юге страны.