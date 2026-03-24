«Легкая прогулка»: в ЕС поразились новому ходу Трампа по Ирану

«Можно предположить: этот шаг показывает, что Трамп и его администрация в очередной раз переоценили свои стратегические возможности в войне с Ираном. По словам самого президента, война должна была стать лишь “легкой прогулкой”», — говорится в материале.
Как пишет издание, американский лидер, вероятно, надеялся, что операция будет похожа на молниеносную интервенцию США в Венесуэле, которая длилась всего несколько часов.
«США и их союзник Израиль, похоже, недооценили устойчивость Ирана», — резюмировал автор.
Вчера хозяин Белого дома заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.
Иранское агентство Mehr сообщило, что МИД Ирана считает, что решение США отложить удары по иранским энергообъектам является попыткой сбить цены на энергоносители и выгадать время для реализации военных планов в отношении страны.
Ведомство также отметило, что со стороны ряда региональных стран были выдвинуты инициативы по деэскалации напряженности, однако Иран отвечал, что не начинал конфликт, и все требования по этому поводу надо направлять Вашингтону.