Сальдо: в структурах власти Украины идет борьба за выживание

ГЕНИЧЕСК, 24 марта. /ТАСС/. Представители властных структур Украины ведут между собой борьбу за выживание, что сказывается на принятии решений. Об этом заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Украина переживает кризис государственного управления.
«Ситуация там давно вышла из состояния управляемой политики и превратилась в борьбу за выживание внутри самой власти. Когда депутатов пытаются держать в тонусе угрозами мобилизации, то есть методами запугивания и давления, это не государственное управление. В таких условиях решения принимаются не в интересах людей, а исходя из того, кто сильнее на конкретный момент», — отметил Сальдо.
Владимир Зеленский, комментируя кризис в Верховной раде, ранее пригрозил депутатам отправкой на фронт, если они не будут работать должным образом.