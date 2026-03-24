Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме в Севастополе

Два человека погибли в результате взрыва в одном из жилых домов в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Два человека погибли в результате взрыва в одном из жилых домов в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«На Корчагина, 14 в жилом доме произошёл взрыв… На данный момент, к сожалению, обнаружены двое погибших», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в результате ЧП пострадали четыре человека, им оказывают помощь в больнице.

Он добавил, что от взрывной волны повреждения получил дом № 20.

Ранее в МЧС России сообщили, что в Севастополе после взрыва в жилом доме загорелось несколько квартир.