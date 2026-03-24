ЮНИСЕФ: 2,1 тыс. детей погибли или пострадали в ближневосточном конфликте

«На протяжении 23 дней эскалации конфликта на Ближнем Востоке дети в регионе испытывают на себе его страшное влияние. Более 2,1 тыс. детей погибли или были ранены, включая 206 погибших детей в Иране и 118 в Ливане. Четыре ребенка были убиты в Израиле и один в Кувейте», — сказал он на брифинге, предупредив, что в случае продолжения боевых действий число жертв будет расти.
«С начала войны в среднем за день получают ранения или погибают 87 детей», — подчеркнул он. Чайбан добавил, что в ходе боевых действий были разрушены или повреждены «дома, школы, больницы» и иная инфраструктура, от которой зависит благополучие детей.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.