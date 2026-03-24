В Севастополе людей из двух повреждённых при взрыве домов эвакуировали в ПВР

После взрыва в Севастополе из двух домов эвакуировали жильцов, в ближайшей школе организован пункт временного размещения, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Тех, чьи квартиры не пригодны для жилья, разместят в пансионате», — написал он в своём Telegram-канале.
По предварительным данным, в одной из квартир на первом этаже частично обрушилась стена, также повреждены внутренние перекрытия и конструкции с первого по третий этажи.
В соседнем доме загорелись квартиры в двух подъездах. Пожар локализован, сейчас спасатели проводят проливку конструкций, добавил губернатор.
Причины и обстоятельства произошедшего будут установлены.
Ранее в МЧС России сообщили, что в Севастополе после взрыва в жилом доме загорелось несколько квартир. В результате инцидента погибли два человека, ещё четверо пострадали.