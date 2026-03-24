Небензя: Киев вскоре столкнется с новыми условиями урегулирования

Небезня заявил, что Киев не готов к мирным переговорам по урегулированию.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим вскоре столкнется с новыми условиями для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Небензя подчеркнул, что президент России неоднократно заявлял о приверженности дипломатическому решению и достижению целей специальной военной операции мирным путем.

«Но поскольку киевский режим к этому не готов и, науськиваемый своими европейскими друзьями, собирается продолжать воевать любой ценой. Ему уже вскоре придется столкнуться с новыми условиями урегулирования», — сказал дипломат на заседании Совбеза по Украине.

Ранее KP.RU сообщал, что европейские страны продолжают провоцировать конфликт на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ЕС ошибается, настоятельно призывая киевский режим продлевать сопротивление. Россия добивается успехов на поле боя.

