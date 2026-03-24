Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в комментарии для ТАСС затронула тему прослушивания мобильного телефона главы венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто.
По ее словам, этот инцидент наглядно иллюстрирует природу отношений внутри западных союзов, где за внешними декларациями о единстве скрывается практика слежки, прослушивания и последующего шантажа.
Дипломат подчеркнула, что венгерское руководство, напротив, демонстрирует иной подход, последовательно отстаивая собственные национальные интересы. По мнению Захаровой, такая принципиальная позиция Будапешта является исключением из правил в западноевропейской среде, где преобладает ориентация на узкие групповые интересы, а не на благо собственного народа.
Напомним, ранее появилась информация о том, что украинские спецслужбы осуществляли прослушку телефона Петера Сийярто. Номер венгерского министра, по имеющимся данным, был получен от журналиста, имеющего связи с руководством оппозиционной партии Венгрии «Тиса». Премьер-министр страны Виктор Орбан уже дал поручение Министерству юстиции провести расследование этого дела.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выступил с резкой критикой финансовой политики Европейского союза в отношении Киева, заявив, что для Украины затяжной вооруженный конфликт превратился в выгодную «бизнес-модель».
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.