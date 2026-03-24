В Севастополе ликвидировали открытое горение после взрыва в доме

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о взрыве в одном из жилых домов, повреждены два дома, причины произошедшего выясняются. По его словам, пострадали четыре человека, двое погибли. В школе рядом был развернут пункт временного размещения. Пресс-служба МЧС России сообщала, что после взрыва начался пожар.