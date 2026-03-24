Пентагон: США поразили более девяти тыс. целей в Иране

Повреждены или уничтожены 140 иранских кораблей, говорится в заявлении Центрального командования ВС Соединенных Штатов.

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Американские военные с начала операции против Ирана нанесли удары по более чем девяти тыс. целей. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Поражены более девяти тыс. целей. Совершены более девяти тыс. боевых вылетов. Повреждены или уничтожены более 140 иранских кораблей», — говорится в сообщении, размещенном на странице командования в X.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше