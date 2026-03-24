Захарова: прослушка телефона Сийярто показала европейское псевдоединство

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ситуация с прослушкой мобильного телефона главы МИД Венгрии Петера Сийярто показала отсутствие реального единства в Европе.
«На словах они все союзники и у них это самое пресловутое псевдоединство, а на самом деле они все друг за другом шпионят, прослушивают, потом ещё и шантажируют», — сказала она ТАСС.
Захарова также отметила, что венгерские власти на протяжении последних лет заявляют о стремлении действовать в интересах своей страны и народа. Она добавила, что подобная позиция является редкостью внутри западноевропейского сообщества.
«Там не принято думать о людях, там принято думать об интересах неких групп элит», — подчеркнула дипломат.
Ранее Сийярто связал организацию в отношении него прослушки с проукраинской оппозицией.
Премьер Венгрии Виктор Орбан поручил Минюсту страны расследовать факт прослушки главы венгерского МИД.