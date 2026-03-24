Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: прослушка телефона Сийярто показала европейское псевдоединство

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ситуация с прослушкой мобильного телефона главы МИД Венгрии Петера Сийярто показала отсутствие реального единства в Европе.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ситуация с прослушкой мобильного телефона главы МИД Венгрии Петера Сийярто показала отсутствие реального единства в Европе.

«На словах они все союзники и у них это самое пресловутое псевдоединство, а на самом деле они все друг за другом шпионят, прослушивают, потом ещё и шантажируют», — сказала она ТАСС.

Захарова также отметила, что венгерские власти на протяжении последних лет заявляют о стремлении действовать в интересах своей страны и народа. Она добавила, что подобная позиция является редкостью внутри западноевропейского сообщества.

«Там не принято думать о людях, там принято думать об интересах неких групп элит», — подчеркнула дипломат.

Ранее Сийярто связал организацию в отношении него прослушки с проукраинской оппозицией.

Премьер Венгрии Виктор Орбан поручил Минюсту страны расследовать факт прослушки главы венгерского МИД.

