Морпехи уничтожили дрон ВСУ на Добропольском направлении

ДОНЕЦК, 24 мар — РИА Новости. Российские морские пехотинцы уничтожили тяжелый беспилотник Vampire на добропольском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости командир роты морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным «Грут».
По словам военнослужащего отряда «Барс-22 Тигр» 55-й гвардейской дивизии, подразделению была поставлена задача по организации постов воздушного наблюдения, за сутки было уничтожено 10 беспилотников ВСУ.
«За это время уничтожили семь дронов на оптоволокне, два дрона типа Mavic и один гексакоптер типа Vampire», — рассказал командир роты.
«Грут» подчеркнул, что дроны типа Vampire являются одной из приоритетных целей.
«Он серьезно мешает продвижению пехоты, так как способен нести значительное количество боеприпасов и сбрасывать их по позициям», — пояснил военнослужащий.
Vampire — это тяжелый ударный гексакоптер, применяемый ВСУ в качестве дрона-бомбардировщика, обладающий грузоподъёмностью в среднем до 10−15 килограммов, что позволяет нести несколько боеприпасов одновременно, дальность его применения обычно достигает 5−10 километров в зависимости от условий и типа управления, продолжительность полета составляет порядка 20−40 минут.