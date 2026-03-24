Морпехи уничтожили дрон ВСУ на Добропольском направлении

Vampire — это тяжелый ударный гексакоптер, применяемый ВСУ в качестве дрона-бомбардировщика, обладающий грузоподъёмностью в среднем до 10−15 килограммов, что позволяет нести несколько боеприпасов одновременно, дальность его применения обычно достигает 5−10 километров в зависимости от условий и типа управления, продолжительность полета составляет порядка 20−40 минут.