ЦАХАЛ сообщил о пуске ракет из Ирана

Израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле со стороны Ирана.

Израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле со стороны Ирана. Как говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), опубликованном в Telegram-канале, системы противовоздушной обороны зафиксировали запуск ракет с территории Ирана, направленных в сторону Израиля.

В настоящее время средства ПВО задействованы для перехвата угрозы.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сирийские военные сообщили о ракетной атаке на одну из своих баз, расположенных на северо-востоке страны.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

