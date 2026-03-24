Парламент КНДР принял поправки и дополнения в конституцию

ПХЕНЬЯН, 24 марта. /ТАСС/. В КНДР на заседании Верховного народного собрания (ВНС, парламента) 15-го созыва депутаты приняли поправки в конституцию страны. Об этом сообщило агентство ЦТАК.
«В соответствии с требованиями нового этапа развития революции принято решение внести поправки и дополнения в Конституцию Республики — юридическую основу и политический устав для достоинства и суверенитета, самостоятельного развития страны и народа, — это послужит радикальной вехой в создании юридической гарантии социалистического строительства и победоносного продвижения нашего дела», — отмечает агентство. В частности, «Социалистическая Конституция КНДР» переименована в «Конституцию КНДР».
Содержание других поправок и дополнений в основной закон не раскрывается.