Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Севастополе возросло до восьми

Количество пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Севастополе достигло восьми человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Ещё восемь человек пострадали, врачи оказывают им всю необходимую помощь», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее в МЧС России заявили, что в Севастополе после взрыва в жилом доме загорелось несколько квартир. В результате инцидента погибли два человека. Из двух повреждённых домов эвакуировали жильцов, в ближайшей школе организован пункт временного размещения.