Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Севастополе возросло до восьми

Количество пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Севастополе достигло восьми человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Количество пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Севастополе достигло восьми человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Ещё восемь человек пострадали, врачи оказывают им всю необходимую помощь», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее в МЧС России заявили, что в Севастополе после взрыва в жилом доме загорелось несколько квартир. В результате инцидента погибли два человека. Из двух повреждённых домов эвакуировали жильцов, в ближайшей школе организован пункт временного размещения.