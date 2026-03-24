Число пострадавших при взрыве в доме в Севастополе выросло до восьми

Ранее Развожаев сообщил о взрыве в одном из жилых домов в Севастополе, также повреждён соседний дом, причины произошедшего выясняются. В школе рядом был развернут пункт временного размещения. Пресс-служба МЧС России сообщала, что после взрыва начался пожар, в настоящий момент ликвидировано открытое горение. Ранее сообщалось, что погибли двое, ещё четыре человека пострадали.