Ким Чен Ын объявил Южную Корею враждебным государством

«В особенности мы будем рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство, полностью отвергать и игнорировать её самыми ясными словами и действиями», — заявил Ким Чен Ын. По его словам, любое вмешательство Южной Кореи в дела КНДР вызовет «безжалостный» ответ.