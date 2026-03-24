СМИ: число жертв авиакатастрофы в Колумбии выросло до 48

МЕХИКО, 24 мар — РИА Новости. Число жертв авиакатастрофы в колумбийском департаменте Путумайо выросло до 48, работы по извлечению тел продолжаются, сообщила радиостанция Caracol.
«Источники подтверждают Caracol Radio, что на данный момент число погибших в результате авиакатастрофы в Пуэрто-Легисамо, Путумайо, достигло 48. 38 из них уже находятся в морге», — говорится в сообщении.
По информации СМИ, спасательные службы продолжают извлекать тела из-под обломков.
Ранее власти сообщали о восьми погибших и десятках пострадавших. Президент Колумбии Густаво Петро указывал, что в больницы были доставлены 77 раненых.
По данным военных, на борту военно-транспортного самолета C-130 находились 125 человек, в основном военнослужащие. Самолет потерпел крушение вскоре после взлета в районе Пуэрто-Легисамо. Причины катастрофы пока не установлены, идет расследование.