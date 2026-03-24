Сальдо: Киев «пустил на самотек» социально-экономическую ситуацию

ГЕНИЧЕСК, 24 марта. /ТАСС/. Киевский режим «пустил на самотек» социально-экономическую ситуацию на Украине, и страны Запада это не волнует. Таким мнением поделился с ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Речь о потере киевским режимом управляемости пока не идет. Главное для тамошней хунты — это продолжение войны, а с этим у них все в порядке. Несмотря ни на что, есть внешние вливания финансов и поставки вооружений, прочая военная помощь, а также политическая поддержка Запада. А что власть все больше пускает внутреннюю социально-экономическую ситуацию на самотек — до этого никому ни на Западе, ни в Киеве дела нет», — отметил Сальдо.
Ранее глава Херсонской области заявил ТАСС, что представители властных структур Украины ведут между собой борьбу за выживание и это сказывается на принятии решений в стране.