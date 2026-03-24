Небензя предупредил о новых условиях урегулирования для Киева

Кроме того, Небензя обратил внимание членов Совбеза на то, что проводимая в Украине мобилизационная кампания переросла в масштабную охоту на граждан. Он отметил, что методы принудительного призыва, которые использует Киев, уже невозможно завуалировать ни лозунгами, ни официальной риторикой, а системный характер этой кампании всё меньше напоминает классические мобилизационные мероприятия.