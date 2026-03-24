Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности, созванном по инициативе Украины, предупредил, что киевские власти, отказывающиеся от диалога и делающие ставку на продолжение боевых действий, вскоре могут столкнуться с изменением условий мирного урегулирования.
Дипломат подчеркнул, что российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам и достижению целей специальной военной операции политическими средствами. Однако, по его словам, нынешнее руководство Украины, подталкиваемое европейскими партнерами, не проявляет аналогичной готовности и намерено продолжать вооруженное противостояние любой ценой, что неизбежно приведет к ужесточению позиции Москвы.
Кроме того, Небензя обратил внимание членов Совбеза на то, что проводимая в Украине мобилизационная кампания переросла в масштабную охоту на граждан. Он отметил, что методы принудительного призыва, которые использует Киев, уже невозможно завуалировать ни лозунгами, ни официальной риторикой, а системный характер этой кампании всё меньше напоминает классические мобилизационные мероприятия.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ошарашен тем, что внимание мирового сообщества сместилось с темы Украины на Ближний Восток, и отчаянно пытается вернуть его обратно.
