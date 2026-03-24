Юрист рассказал, чем грозит яркий парфюм в офисе

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Отказ от яркого парфюма на рабочем месте может быть предусмотрен правилами организации: в таком случае его использование может быть нарушением трудовой дисциплины и привести к замечанию или выговору, а в более тяжелых случаях — даже к лишению премии, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
«Закон напрямую не запрещает приходить на работу, сильно надушившись духами. Теоретически, такую ситуацию можно расценить как дисциплинарный проступок, за что работника можно привлечь к дисциплинарной ответственности. Однако для этого должно быть установлено, что работник нарушил какие-либо требования или нормы. Такие требования могут быть установлены внутренними документами работодателя», — отмечает юрист.
Закон дает право работодателю устанавливать правила поведения для работников внутри организации, поясняет он. Соответственно, работодатель может ввести запрет на появление на рабочем месте в том состоянии, которое будет мешать работать остальным сотрудникам — в том числе установить запрет на резкие запахи. Если работник нарушит такое установленное правило, на первый раз ему может грозить дисциплинарная ответственность в виде замечания или выговора.
«Если работник не исправится и продолжит нарушать дисциплину, уже имея дисциплинарные взыскания за подобные нарушения, Трудовой кодекс РФ дает право работодателю уволить такого сотрудника за “неоднократное невыполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей”. Однако увольнение — это, конечно, уже крайний случай», — добавляет Южалин.
Кроме того, если в компании выплата премии зависит от отсутствия у работника взысканий, в описанном случае работник может лишиться и части премии — максимум на 20% от месячного заработка, обращает внимание он.