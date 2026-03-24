Во Владивостоке появится девятое генконсульство иностранного государства

Генеральное консульство Мьянмы появится во Владивостоке и станет работать сразу для шести регионов Дальнего Востока. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра России Михаила Мишустина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, его пересказывает РБК Приморье.
Новый консульский округ объединит Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, а также Амурскую и Сахалинскую области и Еврейскую автономную область, эти территории выведут из зоны ответственности посольства Мьянмы в России. Тем же документом правительству Приморского края рекомендуют найти для дипмиссии служебные и жилые помещения во Владивостоке — их могут сдать в аренду или передать в собственность Мьянмы, а также решить остальные организационные вопросы, связанные с размещением генконсульства.
Как напоминает РБК Приморье, идея открыть консульство Мьянмы во Владивостоке обсуждалась еще несколько лет назад, по итогам VII Восточного экономического форума на острове Русский в 2022 году. Позже власти страны не раз возвращались к этому вопросу: в 2025 году исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн на встрече с Владимиром Путиным говорил о планах запустить работу консульства на Дальнем Востоке и расширять сотрудничество с регионом.
Сейчас интересы Мьянмы в России представляет посольство и генеральное консульство в Новосибирске, данные о действующих дипмиссиях приводит МИД России. Открытие еще одного генконсульства на Дальнем Востоке, по информации российских и мьянманских СМИ, должно упростить жителям шести регионов решение визовых и консульских вопросов и поддержать деловые контакты с республикой.