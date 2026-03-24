Мошенники могут воспользоваться трагедией в Севастополе, заявил Развожаев

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о мошенниках, которые могут воспользоваться ситуацией после взрыва в жилом доме.
Ранее Развожаев сообщил о взрыве в одном из жилых домов в Севастополе, также повреждён соседний дом, причины произошедшего выясняются. В школе рядом развернут пункт временного размещения. Пресс-служба МЧС России сообщала, что после взрыва начался пожар, в настоящий момент ликвидировано открытое горение. Погибли двое, ещё восемь человек пострадали.
«Не исключаю, что ситуацией могут воспользоваться мошенники, поэтому если вы увидите, что кто-то собирает деньги для помощи людям — не переводите средства. Об общественных организациях, которые будут уполномочены — сообщу», — написал Развожаев на платформе Max.
Губернатор отметил, что нести одеяла, подушки и вещи в школу, где развернут пункт временного размещения, не нужно. Позже появится официальная информация о том, что нужно людям в ПВР и откроется пункт для сбора необходимых вещей, добавил он.