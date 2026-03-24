MQ-9B SkyGuardian превращается в носитель крылатых ракет большой дальности

Беспилотный комплекс MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian проходит значительную трансформацию, переходя от роли платформы для наблюдения и тактических ударов к полноценному носителю крылатых ракет большой дальности. Инженеры компании General Atomics Aeronautical Systems активно работают над интеграцией высокоточного стратегического вооружения, что значительно расширяет боевые возможности данного беспилотника. Об этом пишет ТГ-канал «Военная хроника».
Работы по модернизации MQ-9B сосредоточены на изменении его функционала: теперь акцент сделан не только на традиционные задачи разведки и поражения малых целей, но и на возможность нанесения превентивных ударов по высокозащищённым объектам на значительном расстоянии. В качестве основного вооружения рассматриваются современные ракеты класса «воздух-поверхность», включая малозаметную AGM-158 JASSM для уничтожения наземных объектов, противокорабельную AGM-158C LRASM с интеллектуальным наведением, а также норвежско-американскую Joint Strike Missile.
Для успешной реализации этого проекта проводятся целевые доработки платформы, направленные на увеличение полезной нагрузки и оптимизацию аэродинамических характеристик при подвеске крупных боеприпасов. Одним из ключевых требований является сохранение одного из основных эксплуатационных преимуществ MQ-9B — длительности полета, которая может достигать десятков часов.
По информации разработчика, текущая грузоподъемность БПЛА уже позволяет разместить новое вооружение, что позволяет сосредоточиться на этапе системной интеграции, включая отработку сопряжения аппаратных и программных интерфейсов. Первые летные испытания прототипа с реальными ракетами запланированы на 2026 год.
Тактическая модель применения нового носителя предполагает следующую последовательность действий:
• Взлет с удаленного аэродрома и скрытный выход на рубежи применения ракетного вооружения.
• Применение ракетного вооружения.
• Патрулирование в безопасной зоне вне досягаемости современных систем ПВО противника.
• Длительное дежурство в ожидании целеуказания или команды на атаку.
• Синхронизированный залп крылатых ракет по морским или наземным объектам в рамках общей операции с другими родами сил.
«Мы продолжаем следить за ситуацией и готовы к любым вызовам», — отметил один из высокопоставленных американских военных чиновников.
Трансформация MQ-9B SkyGuardian отражает изменения в подходах к ведению современных боевых действий и необходимость адаптации военных технологий к новым угрозам. Ожидается, что новые возможности беспилотника позволят значительно повысить эффективность операций и улучшить взаимодействие с другими элементами вооруженных сил.