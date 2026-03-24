Ряд районов Кувейта остались без света после падения обломков на провода

ДОХА, 24 мар — РИА Новости. Несколько районов Кувейта остались без электричества после повреждения семи линий электропередачи в результате падения обломков после перехватов, сообщил представитель министерства электроэнергетики, водных и возобновляемых ресурсов Фатыма аль-Хайят.
«Семь линий электропередачи вышли из строя в ряде районов страны в результате повреждения во время падения обломков из-за работы сил ПВО, в связи с чем частично отключено электричество в некоторых районах страны», — отметила аль-Хайят.
По ее словам, в настоящее время ведутся работы для скорейшего возобновления подачи электричества.