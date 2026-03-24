КНДР исключила слово «социалистическая» из названия своей Конституции

КНДР на заседании второго дня I сессии ВНС пятнадцатого созыва внесла изменения в Конституцию, убрав из названия слово «социалистическая». Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). С соответствующим докладом выступил председатель ВНС депутат Чо Ён Вон.

Источник: Life.ru

«Докладчик сказал, что в соответствии с требованиями нового этапа развития революции внести поправки и дополнения в Конституцию Республики. Это послужит радикальной вехой в создании юридической гарантии социалистического строительства и победоносного продвижения нашего дела. И подробно объяснил содержания законопроекта, в который внесены поправки и дополнения, включая переименование “Социалистической Конституции КНДР” как “Конституции КНДР”, — говорится в материале.

Закон «О внесении поправок и дополнений в Социалистическую Конституцию КНДР» был принят единогласно.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын объявил Южную Корею «враждебным государством» и пообещал полностью отвергать и игнорировать её. По его словам, любое вмешательство Южной Кореи в дела КНДР вызовет «безжалостный» ответ.

Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше