Скоропостижно скончался депутат Госдумы Юрий Швыткин

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом сообщил председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.
Юрий Швыткин ушел из жизни на 61 году. Он занимал должность заместителя Председателя Комитета по обороне ГД.
Володин написал: «Боевой офицер, отмеченный множеством государственных наград, среди которых три ордена Мужества и орден “За заслуги перед Отечеством” IV степени.
Его уважали коллеги, ему доверяли избиратели — жители Красноярского края, чьи интересы Юрий Николаевич отстаивал на протяжении многих лет своей депутатской работы.
Патриот своей Родины — России. Защищал страну добровольцем в зоне СВО.
Будучи заместителем Председателя Комитета по обороне делал все для решения проблем и поддержки участников спецоперации и их семей.
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича. Его уход — невосполнимая утрата. Нам всем он запомнится скромным, отзывчивым и надежным товарищем".
Юрий Николаевич Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске. В 1986 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Великого Октября, в 1999 году — Академию управления МВД России.
С 1986 по 1992 год служил в 76-й гвардейской (Псковской) воздушно-десантной дивизии. Был заместителем командира роты, заместителем командира отдельной разведроты, заместителем командира парашютно-десантного батальона. Выполнял специальные задачи в Баку (Азербайджан), Фергане, Оше (Киргизия), Вильнюсе (Литва), Кировабаде, Ереване, Ленинакане (Армения).
В 1992—2001 гг. служил в органах внутренних дел Красноярского края. Занимал должность начальника штаба отдельного батальона вневедомственной охраны, был командиром Специального отряда быстрого реагирования Управления по борьбе с организованной преступностью Красноярского края, командиром ОМОН Красноярского края. Принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике в 1995—1996 гг..
С 2001 по 2016 год — депутат Законодательного Собрания Красноярского края.
Депутат Государственной Думы седьмого и восьмого созывов. Отмечен тремя орденами Мужества, а также медалями «За боевые заслуги», «За отличие в воинской службе» I степени, «За ратную доблесть», «За заслуги в борьбе с организованной преступностью и терроризмом», «За службу в спецназе». Имеет 117 прыжков с парашютом.