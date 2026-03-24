Трамп заявил, что он не поклонник действий России в украинском конфликте

Ранее бывший советник Дональда Трампа Джордж Пападопулос заявил о возможности восстановления отношений между США и Россией. По его словам, Вашингтон рассматривает перспективу нового этапа сотрудничества. Он отметил, что взаимодействие может продолжаться длительный период и затронуть ключевые экономические сферы. В частности, речь шла о возможных инвестициях американских компаний в энергетические проекты.